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/Новости Киева

Месиво из 19 авто в Киеве: адвокат сказал, кто заплатит пострадавшим

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В случае с ДТП в Киеве на Печерске, где подъемный кран с отказавшими тормозами протаранил 19 автомобилей, все требования о компенсации, скорее всего, будут предъявляться к собственнику данного транспортного средства.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил адвокат Егор Штокалов. По его словам, вина собственника заключается в том, что именно он допустил в эксплуатацию неисправную машину.

"Мы видим, что это мобильный подъемный кран. И скорее всего, он принадлежит какому-то работодателю водителя. И скорее всего, это юридическое лицо", - уточнил Штокалов.

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Однако он добавил, что только в том случае, если сотрудник находился при исполнении своих трудовых обязанностей, требования будут предъявляться к работодателю.

"Если же этот автомобиль принадлежит ему (водителю.- Ред.) или это не его рабочее время, то требования будут предъявляться к нему лично, как к физическому лицу", - подытожил адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL, масштабное ДТП произошло 23 октября в Киеве, на бульваре Леси Украинки. Как сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киеве, виновником аварии стал автокран, у которого, по словам его водителя, отказали тормоза.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVДТП в Киеве
Персона
Егор Штокалов
Место
УкраинаКиев
Объект
ДТП
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Те, кто въехал сзади виноваты сами. Они обязаны были выдерживать безопасную дистанцию.
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pompadur marselina
pompadur marselina
Надо еще предьявить иск к самому концерну КАМАЗ. Какого мол, хуя ахресарские "три тонны болтов и гаек" крушат наши нулевые авто!? А заодно открыть дело по статье "терроризм"!
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