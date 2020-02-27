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27 февраля • обновлено в 14:11
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Кличко: в Киеве необходимо возобновить приватизацию городских объектов

1.1т
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Процесс приватизации городских объектов должен быть разблокирован для того, чтобы определенные объекты не стояли заброшенными, а средства поступали в бюджет города.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сказано на сайте его пресс-службы. По словам мэра, деньги, которые будут поступать пойдут на воплощение жизненно важных для столицы проектов.

Кличко отметил, что благодаря благоприятным погодным условиям Киев уже начал дорожный сезон. Так, на проспекте Степана Бандеры начали обустройство новых тротуаров и велодорожек. Продолжаются работы на улице Довбуша и Броварском проспекте. Работают дорожники и на Борщаговском путепроводе.

"Средства пойдут в бюджет": Кличко потребовал возобновить приватизацию городских объектов

Также он добавил, что почти не останавливали зимой, а сегодня активизировали ремонтные работы на двух важных путепроводах столицы – на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта и на пересечении Богатырской проспекту Степана Бандеры. Полностью завершить работы на этих путепроводах "Киевавтодор" планирует до конца мая.

"Средства пойдут в бюджет": Кличко потребовал возобновить приватизацию городских объектов

kiev.klichko.org

"Средства пойдут в бюджет": Кличко потребовал возобновить приватизацию городских объектов

kiev.klichko.org

"Идет дополнительное обследование столичных мостов и путепроводов, чтобы выявить и демонтировать фрагменты облицовки несущих потенциальную опасность для участников дорожного движения. Такое поручение я дал коммунальным службам после ситуации, произошедшей неделю назад на Дегтяревском путепроводе, где произошло осыпание фрагментов защитного слоя бетона" , – добавил он.

По словам Кличко, всего в Киеве 171 конструкция мостов и путепроводов. 75 из них – в предаварийном состоянии, потому что их не ремонтировали по нескольку десятилетий.

"Не прекращали работ зимой и на Подольско-Воскресенском мостовом переходе. Потому открыть автосообщение ним мы планируем в конце этого года", – подчеркнул мэр Киева.

"Средства пойдут в бюджет": Кличко потребовал возобновить приватизацию городских объектов

kiev.klichko.org

"Средства пойдут в бюджет": Кличко потребовал возобновить приватизацию городских объектов

kiev.klichko.org

Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко проверил, как идут работы по реконструкции Шлихтеривського канализационного коллектора, обслуживающего жилые массивы левого берега столицы.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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Громозека Иван
Громозека Иван
Вот с*ка, видать бабки у него закончились, с*издить шото хочет!
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