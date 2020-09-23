Кличко рассказал о мерах безопасности во время учебного процесса в Киеве

Городская власть Киева вместе с киевским профсоюзом работников образования приобрела почти 40 000 защитных щитков для педагогов и принимает все необходимые меры для максимальной безопасности учебного процесса в столице на фоне роста количества больных коронавирусом.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отметив, что СИЗ уже начали доставлять к местам назначения (посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"Вместе с киевским профсоюзом работников образования город приобрел почти 40 тыс. защитных щитков для педагогов. Эти средства защиты уже доставляют в учреждения образования. Еще 13 тыс. щитков на средства города приобрели районные администрации столицы, – сообщил мэр. – Мы делаем все, чтобы максимально обезопасить учебный процесс. Чтобы защитить от распространения вируса и детей, и педагогов", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что город контролирует ситуацию в учебных заведениях и реагирует на нее оперативно. В школах, где обнаруживают больных детей или педагогов, классы или учебные заведения отправляют на дистанционное обучение.

На сегодня 5 школ закрыты на карантин из-за случаев заболевания среди учителей. По одной школе в: Шевченковском, Дарницком, Голосеевском, Печерском и Святошинском районах столицы.

"В 121 школе перевели на самоизоляцию и дистанционное обучение целом 326 классов, где есть больные ученики. Всего больных коронавирусом школьников в столице – 292. А также – 152 педагога, – сообщил мэр. – В детских садах, через выявленные случаи вируса, временно закрыты 15 групп. Один сад – в Святошинском районе – закрыт на карантин. Хочу отметить, что на этой неделе, после плановых ремонтов, возобновили свою работу еще 4 дошкольных учреждения. Наполняемость детей в детсадах столицы сегодня – чуть больше 54 процентов", – отметил Виталий Кличко.

Напомним, по состоянию на 22 сентября в столице инфицировано уже 20 335 человек, в области – 8148 зараженных.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кличко рассказал, что по состоянию на 21 сентября на карантин в Киеве было закрыто пять школ и один детский сад. Там были зафиксированы случаи заболевания коронавирус среди педагогов.