Кличко представил проекты решений Киевсовета по Протасовому Яру
Кличко представил проекты решений Киевсовета по Протасовому Яру
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что подготовил проекты решений Киевсовета по Протасовому яру.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. В частности, по словам мэра, цель документов – в значительном объеме решить правовые проблемы Протасова яра, которые накапливались два десятилетия и наличие которых делает невозможным создание парка на всех 30-ти гектарах Протасова яра, каким он был с 1966 года.
Первый из документов – проект решения Киевсовета "О заявлении Киевского городского совета по ситуации с намерениями застройки территории Протасова яра" – декларативный, но крайне важный для общества Протасова яра. В случае его принятия Киевсоветом, запустится процесс создания регионального ландшафтного парка в Протасовом яру.
Кроме того, Киевсовет впервые официально признает, что никогда не согласовывал аренду земли для ООО "Бора" после 2017 года, а договор аренды от 2012 года является самовольно заключенным тогдашним мэром Леонидом Черновецким, без соответствующих на это полномочий.
Второй: проект решения Киевсовета "О возвращении статуса территории зеленых насаждений общего пользования земельным участкам в парке отдыха Протасов Яр в Соломенском районе г. Киева".
Этот проект, в случае его принятия Киевсоветом, согласовывает статус данного земельного участка с проектом Генерального плана Киева-2025.
Представители Генплана уже пообещали, что в случае соответствующего решения, возможно вернуть Протасовом яру статус зеленой зоны (сейчас весь парк в проект Генплана 2025 обозначен как жилая застройка). Также этот проект решает ряд правовых вопросов статуса земли, необходимых для создания на ней объекта природно-заповедного фонда.
Facebook Виталия Кличко
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кличко заявил, что вопрос предоставления льготного проезда в общественном транспорте и урегулирования компенсации коммунальным перевозчикам должен решить Кабинет министров.