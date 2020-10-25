Кличко отреагировал на результаты экзитполов и поблагодарил за доверие

Кандидат на должность киевского городского председателя, действующий мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил избирателей за доверие и поддержку, которые ему удалось сохранить за пять лет пребывания в должности.

Об этом он заявил во время видеовключения в онлайн-трансляцию из штаба партии "УДАР Виталия Кличко". Мэр находится дома, на самоизоляции в связи с заболеванием коронавирус, пишет пресс-служба городского головы столицы.

"Пока рано говорить об окончательных, официальных, результатах. Прежде всего я хочу поблагодарить киевлян, которые оценили мою работу и предоставили такой кредит доверия – достаточно большой, - отметил Кличко. - Хочу напомнить, что пять лет назад в первом туре я победил с результатом чуть более 40 процентов. Специфика власти такова, что очень много требований к ней и вызовов, которые приходится преодолевать. И доверие удержать сложно. Очень сложно реализовать многие вещи. Но я благодарен, что за эти пять лет нам удалось сохранить доверие. Значит, многое было сделано правильно. Киев развивается", - сказал Кличко.

Он поблагодарил киевлян за поддержку и заверил, что и впредь будет работать над развитием столицы, чтобы оправдать надежды ее жителей.

По словам Виталия Кличко, более 20 процентов поддержки партии "УДАР", что последние несколько лет не была слишком активной, в частности, не принимала участия в последних парламентских выборах - большое удовольствие для него. И тоже - кредит доверия избирателей. Ведь партия "УДАР", когда начала готовиться к выборам весной, имела рейтинг около 5 процентов.

"Мы начали фактически отстраивать партию заново. И я очень благодарен за работу нашим ячейкам, нашим партийцам и активистам, которые принимают участие в этих местных выборах. Держу кулаки за них. Подчеркну: мы - те люди, которые не только обещают, но и реальными делами показывают результат работы", - сказал мэр Киева.

Также он прокомментировал то, что, по данным экзит-полов, на втором месте среди кандидатов в мэры столицы оказался экс-глава Киевской городской государственной администрации, которого тогда назначил Виктор Янукович, выдвиженец от "Оппозиционного блока" Александр Попов.

"Действительно, я удивлен. Чем это можно объяснить? Думаю, что основной избиратель, который за него проголосовал, переехал в столицу в последние пять лет, - отметил Кличко. - Мы знаем, что в столицу переехало много людей, потому что здесь есть работа, самая высокая заработная плата в Украине, лучшие стандарты. И у меня складывается впечатление, что избиратель Александра Попова не помнит, что такое "елка" на Майдане, кто такой Янукович для города Киева. Только с этим я могу связать такую поддержку Александра Попова", - отметил Виталий Кличко.