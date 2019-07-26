Кличко: назначение главы КГГА "сверху" – это сценарии Януковича и нарушение Конституции

Попытки разделить должности мэра Киева и председателя КГГА, и ввести в столице двоевластие являются неконституционными и недемократическими.

Речь идет о наступлении на местное самоуправление и свертывания реформы децентрализации. Об этом заявил киевский городской председатель Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве.

"Ситуация, которая сложилась в столице, - когда киевлян пытаются лишить права избирать власть города, - является неконституционной, недемократической и противоречит сути самоуправления. И я хочу подчеркнуть: дело не в фамилиях, не в том, что Кличко цепляется за какие-то кресла, а дело в ключевых принципах. Речь идет о наступлении на местное самоуправление. Не только в Киеве. Не будем забывать, что все всегда начинается со столицы. Речь идет о сворачивании реформы децентрализации.

Я сказал, что разделение должностей и введение в столице двоевластия - антиконституционно. Да. А сейчас пытаются, жонглируя статьями Основного закона, "Закон о столице" (измененного Януковичем), рассказать, что все законно. Напомню, Конституция Украины предусматривает, что особенности осуществления местного самоуправления урегулированы отдельным законом - "Законом о столице". И еще в 2003 году Конституционный суд, анализируя положения Конституции и "Закона о столице", четко сказал, что председателем КГГА может быть назначено только лицо, избранное киевским городским головой. То есть человек, которого выбрали жители столицы. Точка!" - подчеркнул Кличко.

Он подчеркнул, что сегодня киевлян хотят лишить права избирать власть в своем городе.

"Ни в одной европейской стране, одном европейском городе власть не назначают. Ее выбирают люди. А Украина - это Европа. Я верю. И делаю все, чтобы Киев стал действительно европейской столицей", - сказал Кличко.

Виталий Кличко Мета-Новости

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