Кинотеатр ''Киев'' будет работать исключительно по профилю — Кличко

Кинотеатр "Киев" будет работать исключительно по профилю — как кинотеатр. Никаких торгово-развлекательных центров в этом помещении не будет.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко отвечая на вопросы журналистов, сообщается на сайте политика. Все слухи о "Киеве" Кличко назвал спекуляцией заинтересованных лиц.

Кинотеатр "Киев" afisha.tochka.net

"Сегодня за аренду помещения кинотеатра "Киев" в городской бюджет платят ежемесячно всего 47 тысяч гривен. Договор с нынешним арендатором был заключен еще в 1999 году. И сегодня есть рыночная стоимость аренды такого помещения в центре города. Она намного выше. Я подчеркиваю — кинотеатр "Киев" должен работать эффективно, прозрачно и в пользу столичной громады. Все остальное - якобы об изменении профиля деятельности — спекуляции", — сказал Кличко.

Мэр столицы напомнил, что уже объявили открытый конкурс на право аренды имущественного комплекса кинотеатра. В конкурсе могут принимать участие любые предприниматели, в том числе и предыдущий арендатор. Несколько заявок власть уже получила.

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