Киевщина в огне: всплыли подробности о масштабных пожарах

В Киевской области 13 сентября сохраняется несколько очагов пожаров на торфяниках, также было ликвидировано возгорание в Чернобыльской зоне.

Об этом рассказала в эфире ObozTV спикер Главного управления ГосЧС Украины в Киевской области Виктория Рубан. По ее словам, главной причиной пожаров является человеческая деятельность.

"На данный момент наибольшим очагом торфяных пожаров остается Обуховский район возле села Великие Дмитровичи. Также есть несколько небольших очагов, это Барышевский и Вышгородский районы, но там площадь пожара довольно маленькая – 0,1-0,3 га. Масштабных пожаров на торфяниках удается избегать. Они обнаруживаются и тушатся на начальной стадии", – рассказала она.

Рубан также сообщила, что 12 сентября было полностью ликвидировано горение 10 га леса в Чернобыльской зоне, "сейчас остается тление пеньков и лесной подстилки на площади 10 га".

"Занимаются этим сотрудники полиции. Там уже есть женщина, которую обвинили в этом, дело сейчас рассматривается", – отметила представитель ГосЧС.

По ее словам, большинство пожаров на территории области связаны не с горением торфяников, а с большим количеством возгораний травяного настила.

"Каждый день более 100 раз наши подразделения выезжают на горение травы, сухостоя. 99% возгорания травы – человеческая деятельность. Это выжигание сухой травы, брошенные окурки, оставленные костры. Случаев очень много", – подчеркнула Рубан.

podrobnosti.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 сентября в Киевской области вспыхнул масштабный пожар, в результате которого сгорели три дома, пять легковушек, а также три гаража и трактор. Причиной стало то, что 42-летний местный житель начал сжигать траву.

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