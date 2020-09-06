Киев снова попал в "лидеры" по COVID-19: данные на 6 сентября

В Киеве на COVID-19 заболело еще 240 человек.

В Киеве за последние сутки диагноз коронавирус подтвердили еще в 240 человек, из-за чего город оказался в лидерах среди всех регионов по количеству выявленных за 5 сентября заражений COVID-19.

Всего на сегодня в столице насчитывается 15 032 подтвержденных случаев заболевания. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, такую же информацию озвучил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, среди тех, кто заболел:

123 женщины в возрасте от 18 до 93 лет;

102 мужчин в возрасте 21 до 86 лет;

шесть девочек от одного до 16 лет и девять мальчиков от четырех до 17 лет.

Среди инфицированных и 13 медработников. Из всех новых больных в больницы столицы попали 47 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Данные по коронавирусу в Киеве на 6 сентября. СНБО

Кроме того, за минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни еще шести киевлян, тогда как в целом за время пандемии в Киеве зафиксировано 240 смертей от нее.

В то же время, по данным СНБО, 11 пациентов столичных больниц и те, которые лечились дома, смогли побороть COVID-19. В общем вылечились уже 4724 человека. Хотя Кличко сообщает, что выздоровели за минувшие сутки 18 киевлян, а всего коронавирус преодолел 4731 житель Киева.

Больше всего случаев СOVID-19 за минувшие сутки обнаружили в Соломенском районе Киева. Telegram канал Виталия Кличко

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе столицы – 36, в Дарницком – 33, в Деснянском – 32.

"Не пренебрегайте правилами, будьте сознательными и осторожными! Берегите себя!" – призвал Кличко.

Данные СНБО свидетельствуют, что сейчас в Киеве коронавирусом болеют 10 068 человек. Известно, что за прошедшие сутки столичные лаборатории зафиксировали 245 подозрений на COVID-19 (всего таких было 26 707).

Скриншот сообщения. Telegram канал Виталия Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть попала запись разговора семейного врача с Софиевской Борщаговки с диспетчером Киевской областной станции скорой медицинской помощи, в котором они обсудили острую нехватку мест в больницах для пациентов с подозрением на коронавирус.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!