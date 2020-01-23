Киев попал в рейтинг самых инстраграмных городов мира

Столица Украины Киев попала в список 50 наиболее инстаграмных городов мира по версии туристического портала Big 7 Travel.
Украинская столица оказалась на 33 месте. Составители рейтинга отметили, что Киев обладает величием и красотой.
"Киев – столица Украины и город, обладающий таким величием и красотой: от памятника Родине-матери и 18-метровой копии Эйфелевой башни до Майдана Независимости, который в течение десятилетий был центром политической жизни Украины. 19 миллионов хештегов заняли свое место в списке наиболее инстаграмных городов", – отметили в Big 7 Travel.
Киев попал в рейтинг самых инстаграмных городов мира
medium.com
По соседству с Киевом в рейтинге оказались такие популярные туристические города, как Тайбэй на Тайване (32 место) и Ницца во Франции (34 место).
ТОП-10 самых инстаграмних городов мира выглядит так:
Сидней, Австралия
Гонконг
Дубай, ОАЭ
Нью-Йорк, США
Сингапур
Токио, Япония
Лиссабон, Португалия
Бали, Индонезия
Лондон, Великобритания
Джайпур, Индия
Киев попал в рейтинг самых инстаграмных городов мира
podrobnosti.ua
the-city.kiev.ua
Для составления рейтинга использовалась комплексная система подсчета очков, которая проанализировала количество хештегов пункт назначения, результаты опроса аудитории Big 7 Media и голоса, поданные группой экспертов из путешествий.
Как сообщал OBOZREVATEL, издание The Guardian составило список 10 лучших городских пейзажей по мнению путешественников, к которому вошел Киев.
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