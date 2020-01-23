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23 января • обновлено в 16:52
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Киев попал в рейтинг самых инстраграмных городов мира

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Столица Украины Киев попала в список 50 наиболее инстаграмных городов мира по версии туристического портала Big 7 Travel.

Украинская столица оказалась на 33 месте. Составители рейтинга отметили, что Киев обладает величием и красотой.

"Киев – столица Украины и город, обладающий таким величием и красотой: от памятника Родине-матери и 18-метровой копии Эйфелевой башни до Майдана Независимости, который в течение десятилетий был центром политической жизни Украины. 19 миллионов хештегов заняли свое место в списке наиболее инстаграмных городов", – отметили в Big 7 Travel.

Киев попал в рейтинг самых инстаграмных городов мира

Киев попал в рейтинг самых инстаграмных городов мира

medium.com

По соседству с Киевом в рейтинге оказались такие популярные туристические города, как Тайбэй на Тайване (32 место) и Ницца во Франции (34 место).

ТОП-10 самых инстаграмних городов мира выглядит так:

  1. Сидней, Австралия

  2. Гонконг

  3. Дубай, ОАЭ

  4. Нью-Йорк, США

  5. Сингапур

  6. Токио, Япония

  7. Лиссабон, Португалия

  8. Бали, Индонезия

  9. Лондон, Великобритания

  10. Джайпур, Индия

Киев попал в рейтинг самых инстаграмных городов мира

Киев попал в рейтинг самых инстаграмных городов мира

podrobnosti.ua

Киев попал в рейтинг самых инстраграмных городов мира

the-city.kiev.ua

Для составления рейтинга использовалась комплексная система подсчета очков, которая проанализировала количество хештегов пункт назначения, результаты опроса аудитории Big 7 Media и голоса, поданные группой экспертов из путешествий.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание The Guardian составило список 10 лучших городских пейзажей по мнению путешественников, к которому вошел Киев.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Киев
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