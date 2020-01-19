В Киеве возле 16-этажки по улице Каштановой, 15А, в которой разгорелся масштабный пожар, отличились "герои парковки".

Подтверждающее фото появилось на странице dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Ребята, особенно Киев, особенно новые ЖК, где в семье по 2-3 авто, блокируя узкие дворы своими автомобилями, вы существенно ограничиваете возможности спасательной техники и уменьшаете шансы выжить при чрезвычайной ситуации, например при пожаре", – сказано в сообщении.

В Киеве горела многоэтажка: нашлись "герои"

Так, на фото видно, что ряд машин, которые поставили во дворе вопреки правилам, усложнили проезд пожарным машинам, которые прибыли по вызову для ликвидации пожара.

В комментариях возмутились поведением владельцев авто: "К сожалению, таких исправит, только когда их самих коснется". Нашлись и те, кто встал на защиту жильцов: "Крайние, как всегда, обычные люди", "Они, скорее, жертвы ситуации", "А куда девать машины, когда нет места?"

Как сообщал OBOZREVATEL, пожар разгорелся в жилом доме около 12:00. Уже в 12:45 огонь потушили. Пострадала одна женщина.

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