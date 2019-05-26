"Это мой Киев!" Маршрутчик впечатлил сеть патриотичным поступком

В Киеве водитель маршрутки №559 заставил девушку-военнослужащую забрать переданные ею деньги за проезд.

Об этом рассказал волонтер Тим Златкин в Facebook, отметив, что случай произошел на Оболони в День Киева, 26 мая. Также он привел диалог между водителем и девушкой:

- Девушка, я вам неясно сказал "заберите"?! Думаешь, не ясно откуда ты?

Девочка стеснительно убирает руку с тату трезубца на запястье, но жетон предательски торчит под белой маечкой на груди.

- Но я без УБД, только служу, - потупила она взор.

- А мне по*! Забери быстро!

"Это мой Киев! Именно таким я его люблю. С праздником", - восхитился волонтер.

Другие пользователи сети также выразили впечатление поступком водителя: "Жаль, что мало таких", "Уважуха", "Слезы наворачиваются", "Это безумно круто".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Хмельницком маршрутчик не пустил инвалида-АТОшника, который потерял на войне ногу и лишился зрения.

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