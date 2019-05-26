ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
LadyCity

/Новости Киева

"Это мой Киев!" Маршрутчик впечатлил сеть патриотичным поступком

1.1тЧитать материал на украинском

В Киеве водитель маршрутки №559 заставил девушку-военнослужащую забрать переданные ею деньги за проезд.

Об этом рассказал волонтер Тим Златкин в Facebook, отметив, что случай произошел на Оболони в День Киева, 26 мая. Также он привел диалог между водителем и девушкой:

- Девушка, я вам неясно сказал "заберите"?! Думаешь, не ясно откуда ты?

Девочка стеснительно убирает руку с тату трезубца на запястье, но жетон предательски торчит под белой маечкой на груди.

- Но я без УБД, только служу, - потупила она взор.

- А мне по*! Забери быстро!

Новости
В Запорожье маршрутчик по-хамски вышвырнул пенсионерку из салона: видео инцидента

"Это мой Киев! Именно таким я его люблю. С праздником", - восхитился волонтер.

Другие пользователи сети также выразили впечатление поступком водителя: "Жаль, что мало таких", "Уважуха", "Слезы наворачиваются", "Это безумно круто".

"Это мой Киев!" Маршрутчик впечатлил сеть патриотичным поступком
"Это мой Киев!" Маршрутчик впечатлил сеть патриотичным поступком
"Это мой Киев!" Маршрутчик впечатлил сеть патриотичным поступком
"Это мой Киев!" Маршрутчик впечатлил сеть патриотичным поступком

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Хмельницком маршрутчик не пустил инвалида-АТОшника, который потерял на войне ногу и лишился зрения.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Некрасова Олеся
Некрасова Олеся
Oгpомное cпaсибo всем тем, кто покaзал мне этот чудo-сaйт http://difimas.com/30ekrx Простo пpoйдя пpoстой опpос пoлучила пoчти пoлугoдовую зapплaту)) Пользуйтecь, покa eсть вoзмoжнocть=)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения