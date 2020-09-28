'Экологическая альтернатива' провела акцию против завода 'Энергия' в Киеве. Видео

Политическая партия "Экологическая альтернатива" в понедельник, 28 сентября, провела в Киеве акцию против мусоросжигательного завода "Энергия".

Как сообщил в Facebook кандидат в мэры столицы Егор Фирсов, целью акции было провернуть внимание на устаревшее и вредное предприятие "Энергия", которое знахотиться на Левом берегу города. По его словам, завод лучше закрыть.

"Может ли город обойтись без мусоросжигательного завода вообще? Да, если речь идет об устаревшем, затратном и вредном предприятии как" Энергия ". В перспективе городу выгоднее закрыть его, а территорию рекультивировать и развивать. Например, как популярный рекреационный объект. Ведь опасный завод находится сразу на берегу озера Вырлица. Рядом еще несколько озер с каскада Днепра. А вот зеленых зон почти нет. Может, самое время подумать о проекте нового экопарка вместо топки для отходов?", – написал он.

По словам Фирсова, жители левого берега столицы, особенно Дарницкого района, Позняков, Осокорков, Бортничей, из первых уст могут рассказать о угрожающем соседстве с мусоросжигательным заводом "Энергия". "Ежедневно они с надеждой смотрят из окон своих высоток на гигантские вонючие трубы и молятся, чтобы ветер не дул в сторону плотной застройки. Но сами молитвы не защитят от комплекса опасностей, которое создает одно из самых грязных предприятий Киева", – отметил Фирсов.

По мнению кандидата в мэры, в Киеве должен быть построен мусороперерабатывающий завод по последним мировым технологиям – такой, как в Вене или в Копенгагене.

"Сегодня в цивилизованном мире мусор – это ценный ресурс. Зато для нашего города, мусор – это худший враг: несанкционированные свалки почти в каждом микрорайоне, от которых в атмосферу выбрасываются вредные вещества и травят киевлян. Город нуждается генеральной уборке, инвентаризации свалок и ударной работе городского благоустройства. Если этой проблеме уделить внимание, то несанкционированные свалки можно убрать за год. И мы знаем, как это сделать", – написал Фирсов.