Девушка из Луганска устроила резню в центре Киева. Детали происшествия

В Печерском районе Киева произошла кровавая трагедия. В результате возникшего конфликта девушка нанесла тяжелое ранение мужчине.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это случилось 24 октября в одном из домов в переулке Евгения Гуцало (Кутузова).

Что именно привело к конфликту, пока неизвестно, однако 25-летняя жительница Луганска схватилась за нож и всадила его в грудь хозяину квартиры.

36-летний мужчина был доставлен в реанимацию Киевской городской клинической больницы №17 в тяжелом состоянии. У него проникающее ранение грудной клетки, задеты артерии, перикард и предсердие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева вооруженный преступник напал на женщину. В тот же день на берегу озера в Деснянском районе обнаружили тело жестоко убитой женщины.