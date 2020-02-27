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27 февраля • обновлено в 21:46
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/ Криминал

В Киеве на Окружной в ДТП погибли два человека. Фото и видео

4.3т
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В Киеве 27 февраля две иномарки столкнулись на пересечении Окружной и Газопроводной. Погибли два человека.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца новости).

Выбросило на 100 метров: в Киеве два авто на огромной скорости не поделили дорогу

По предварительным данным, Skoda двигалась по Окружной со стороны Минского массива в сторону КП Ирпень. Не убедившись в безопасности маневра, водитель повернул налево на улицу Газопроводная, не предоставив преимущество Audi, который двигался в сторону площади Шевченко.

Выбросило на 100 метров: в Киеве два авто на огромной скорости не поделили дорогу

В результате столкновения водитель Skoda погиб на месте. Пассажира выбросило из салона, он пролетел более 100 метров

Отмечается, что спидометр Audi завис на скорости 160 км/час.

Выбросило на 100 метров: в Киеве два авто на огромной скорости не поделили дорогу
Выбросило на 100 метров: в Киеве два авто на огромной скорости не поделили дорогу
Выбросило на 100 метров: в Киеве два авто на огромной скорости не поделили дорогу
Выбросило на 100 метров: в Киеве два авто на огромной скорости не поделили дорогу
Выбросило на 100 метров: в Киеве два авто на огромной скорости не поделили дорогу

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре 26 февраля на перекрестке Запорожского Шоссе и улицы Старокодацкой автомобиль BMW на скорости влетел в колонну военных.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина Киев
Тег
ДТП
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