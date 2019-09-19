Захват моста Метро в Киеве: ветеран АТО указал на тревожный нюанс

Инциденту с участником войны на Донбассе Алексеем Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, искусственно пытаются придать политическую окраску.

Об этом в эфире ObozTV заявил ветеран АТО Глеб Бабич, комментируя ЧП в столице. По его мнению, в истории с Белько "весь акцент перенесен на то, что он АТОшник".

По мнению Бабича, "кому-то реакция была нужна, что эти АТОшники опасны, от них можно ожидать чего угодно".

"Я не нашел в официальных заявлениях правоохранителей, чтобы он выдвигал какие-то политические требования. Слухи вбрасывали из непонятных источников и аккаунтов. Если это делается, это значит, что кому-то именно такая реакция нужна", – подчеркнул он.

Также ветеран АТО не согласился с возможным пожизненным заключением для Белько: "По этой статье максимальное наказание – пожизненное. Но мы сейчас выпускаем людей, которые подозреваются в совершении массового убийства. Я не думаю, что можно говорить о пожизненном заключении для человека, который никого не убил".

"Это имело все признаки теракта, это недопустимо... угрожать жизням граждан своей же страны. Но я еще раз подчеркиваю – если кто-то пытается придать политический окрас этому событию, это преждевременно. Это кто-то для чего-то делает. Это не очень хорошо", – отметил он.

"Кто-то считает, что ветераны АТО будут бороться за свою страну, за несдачу ее интересов, путем террористических актов? Нет. Этого не будет", – подчеркнул Бабич.

Также ветеран АТО считает, что от участников войны на Донбассе не следует ожидать массового ухода в криминалитет, по примеру воинов-"афганцев".

"Эта война более осмысленная и понятная, ради чего это... Война в Афганистане не была войной против врага, а была каким-то "интернациональным долгом". Мы воюем за свою страну – сейчас и тут. Потому если говорить о преступных группировках – да, он может туда попасть. Но туда может попасть и другой человек, не имеющий отношения к защите страны. В массе своей этого не будет", – заявил Бабич.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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