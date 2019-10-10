Забрали 35 тысяч долларов: в Киеве дерзко ограбили бизнесмена

В лобби дорогого отеля Hyatt в Киеве 9 октября ограбили известного бизнесмена. У него из сумки забрали 35 тысяч долларов.

Видео дерзкого ограбления попало в распоряжение "Страны". На кадрах видно, что участников ограбления было трое (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу доконца).

Как предположил сам бизнесмен Евгений, персонал отеля мог каким-то образом содействовать грабителям. "Персонал довольно странно отреагировал на то, что у меня украли деньги. То менеджера у них не было на месте, то охрана видео с камер наблюдения долго искала", - поделился бизнесмен.

В Киеве ограбили бизнесмена Скриншот

В итоге пострадавшему все-таки решили показать запись с камеры отеля. Оказалось, что в какой-то момент к Евгению подсело трое мужчин, которые абсолютно без шума вынули деньги из сумки.

"В этом месте всегда много разных людей, часть из них постояльцы отеля, кто-то, как я, на встречу приезжает сюда. У меня с собой была сумка с деньгами. Во время встречи ко мне подходил мой охранник и я из нее доставал ему деньги. Потом, когда встреча закончилась, то я даже и не подумал снова проверить сумку. Но когда уже отъехали мы от отеля, я обнаружил, что деньги из сумки пропали", - рассказал Евгений.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве мужчина, угрожая ружьем, ограбил ювелирный магазин.

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