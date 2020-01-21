"За рулем была жена!" Пьяные гонки с экс-главой ГАИ в Киеве обросли новыми деталями

Экс-глава ГАИ Александр Ершов, которого задержали в состоянии алкогольного опьянения в Киеве за гонки по столичных улицам, утверждает, что за рулем была его жена.

Как сообщает "ТСН", мужчина считает, что его подставили, но признается, что в вечер инцидента употреблял пиво. "Я ехал сбоку, на пассажирском сидении. Сидела за рулем жена. И даже, если бы я употреблялся алкоголь или какие-то спиртные напитки, то за рулем сбоку не запрещается", – сказал он.

В Киеве задержали бывшего начальника ГАИ Александра Ершова PITBULL KIEV

Эту версию поддерживает и охранник коттеджного городка. Он когда подходил к машине якобы видел, что на водительском сидении была женщина.

В то же время свидетели утверждают, что за рулем все-таки был Ершов, а жена приехала уже после того, как появилась полиция. Она якобы начала оправдывать мужа и спрашивала у него, как правильно вести беседу.

"Она спрашивала: "Так, а что мне говорить?". Он говорит: "Ты же за рулем была." Она: "Да, вроде как я", – рассказал один из очевидцев.

Как писал OBOZREVATEL, почти 115 тысяч протоколов было составлено в 2019 году на украинских водителей за управление авто в состоянии алкогольного опьянения.

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