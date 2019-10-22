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23 октября • обновлено в 01:08
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В Киеве во время взрыва погиб легендарный "Сенсей": новые подробности и фото трагедии

1.2т Читать материал на украинском

Одним из погибших при взрыве в Киеве 22 октября, предварительно, стал участник боевых действий на Донбассе Виктор Дегтярев (позывной "Сенсей"), который был командиром группы "Купол".

Другой погибший мужчина, вероятно, был охранником в соседнем заведении с Пушкинской, 34, передает "24 Канал".

Кроме того, между мужчинами мог произойти конфликт. Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя видео с места ЧП в YouTube (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

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Фото с места ЧП

Фото с места ЧП

facebook.com/KyivOperativ

"По предварительной информации, между охранником и мужчиной, который проходил службу на востоке Украины, произошел конфликт. Затем мужчина достал гранату, и она сдетонировала у него в правой руке", – сказано в сообщении "Киев Оперативный".

Виктор Дегтярев

Виктор Дегтярев

Скрин видео

Отметим, полиция детали инцидента пока не сообщает, поэтому причины взрыва и имена жертв пока официально не подтверждены.

Напомним, известно, что в результате взрыва погибли двое мужчин, еще одна девушка госпитализирована.

Виктор Дегтярев

Виктор Дегтярев

kievvlast.com.ua

Фото с места ЧП

Фото с места ЧП

facebook.com/KyivOperativ

Фото с места ЧП

Фото с места ЧП

facebook.com/KyivOperativ

Фото с места ЧП

Фото с места ЧП

facebook.com/KyivOperativ

Фото с места ЧП

Фото с места ЧП

facebook.com/KyivOperativ

Фото с места ЧП

Фото с места ЧП

facebook.com/KyivOperativ

В Киеве во время взрыва погиб легендарный "Сенсей": новые подробности и фото трагедии

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Дарницком районе Киева в результате взрыва пострадал 42-летний мужчина. Как стало известно, пострадавший разбирал неизвестный предмет, который нашел в парке Партизанской славы.

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Новости Киева и Киевской области Взрывы в Киеве
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Теги
взрыв смерть фотографии видео
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