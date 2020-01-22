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22 января • обновлено в 16:50
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/ Криминал

Пять лет беспредела: что происходит в киевских хостелах

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Жизнь жильцов дома круто меняется при появлении хостела. Пример тому – "отель" в Голосеевском районе Киева. Здесь неоднократно происходили криминальные разборки и попытки рейдерского захвата.

Жители дома шестой год пытаются добиться закрытия нелегального "заведения", но тщетно. Беззубыми оказались и власти с силовиками. Хотя, может, они в доле?

Подробнее о ситуации – в нашем материале.

Полиция не вмешивалась

Противостояние жителей с владельцами "ночлежки" вышло на новый уровень. 22 января к дому приехали автобусы с неизвестными, которые начали выламывать двери помещений на цокольном этаже – их жильцы используют под кладовые.

Неизвестные выносят из помещений вещи жильцов

Неизвестные выносят из помещений вещи жильцов

По словам жителей дома, неизвестные показали исполнительное решение. Якобы у помещений появился новый владелец. А передал помещения владелец хостела.

На месте присутствовала полиция, которая, как говорят жильцы дома, смотрела за выполнением судебного решения и не вмешивалась в происходящее.

Люди уверены, что произошел обычный рейдерский захват. Хостел находится в доме нелегально, поэтому его владелец, по их мнению, не имеет права распоряжаться помещениями.

Противостояние в хостеле на ул. Кустанайской, 7 в Киеве

Противостояние в хостеле на ул. Кустанайской, 7 в Киеве

Противостояние в хостеле на ул. Кустанайской, 7 в Киеве

Противостояние в хостеле на ул. Кустанайской, 7 в Киеве

Противостояние в хостеле на ул. Кустанайской, 7 в Киеве

Противостояние в хостеле на ул. Кустанайской, 7 в Киеве

Ранее бизнесмен уже пытался присвоить себе часть "цоколя", но люди отбили атаку. Произошло это в апреле 2018 года. Владелец "отеля" решил оборудовать цокольный этаж под потребности хостела (установить прачечную), мотивируя тем, что это... его частная собственность.

Хостел расположен на ул. Кустанайской, 7

Хостел расположен на ул. Кустанайской, 7

Пять лет беспредела: что происходит в киевских хостелах

В свою очередь жильцы дома утверждают, что в "цоколе" находятся кладовые, которыми они пользовались и пользуются длительное время. Помещения имеют статус "подсобных", то есть предназначенных для обеспечения эксплуатации дома и бытового обслуживания жильцов. Позже работники полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований ведомости об уголовном производстве по ст. 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство).

Постоянные разборки

Хостел в доме на ул. Кустанайской "прописался" в 2014 году, превратив жизнь жильцов в ад. Обитатели "отеля" развели под стенами дома антисанитарию, устраивали драки и стрельбу (серьезно пострадал один человек).Также на крыльце дома был обнаружен труп мужчины. Он был постояльцем хостела.

Столичные чиновники о нелегальной "ночлежке" знают, но ничего не предпринимают.

Отметим, что в законодательстве нет такого понятия как "хостелы", поэтому все они нелегальны. Добавим, что некоторые должностные лица и силовики нередко имеют свои дивиденды от таких "ночлежек", поэтому эти "заведения" очень сложно закрыть.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киеве мужчина изнасиловал в подъезде 47-летнюю женщину. Оба проживали в одном хостеле.

  • Также сообщалось о масштабном пожаре в столичном хостеле на улице Жилянской, 107. Выгорела площадь в 100 квадратных метров. ЧП устроил один из постояльцев, который облил себя бензином и поджег.

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Новости Киева и Киевской области Криминал Эксклюзив
Место
Украина Киев
Тег
криминал
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