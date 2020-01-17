Главная Новости
17 января • обновлено в 16:31
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Заставили смотреть на смерть друг друга: всплыли жуткие детали убийства девушек в Киеве

1.2т
Читать материал на украинском

Елизавета Бершацкая и Сергей Ксендзик, подозреваемые в жестком убийстве девушек на съемной квартире в Киеве, лишили их жизни поочередно. При этом они заставляли подруг смотреть на смерть друг друга.

Об этом говорится в сюжете программы "Чрезвычайные новости" телеканала ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Убитые в Киеве Мария и Ева

Убитые в Киеве Мария и Ева

Скриншот видео

Как рассказал заместитель руководителя отдела прокуратуры Киева Дмитрий Величко, мотивом зверского убийства стало ограбление девушек. Подозреваемые забрали у них мобильные телефоны и бижутерию. Однако убить своих жертв сообщники договорились изначально.

Совершив преступление, пара спрятала трупы девушек в шкафу на балконе, предварительно связав их конечности скотчем. Теперь обоим подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

Новости
"Новогоднее" убийство девушек в Киеве: прокуратура раскрыла судьбу подозреваемых
Убийство девушек в Киеве

Убийство девушек в Киеве

dtp.kiev.ua

Сергей Ксендзик и Елизавета Бершацкая

Сергей Ксендзик и Елизавета Бершацкая

Скриншот видео

Новость обновляется.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Убийство в Киеве" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Убийство в Киеве
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
13
0
Смешно
0
Интересно
7
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги