Заставили смотреть на смерть друг друга: всплыли жуткие детали убийства девушек в Киеве

Елизавета Бершацкая и Сергей Ксендзик, подозреваемые в жестком убийстве девушек на съемной квартире в Киеве, лишили их жизни поочередно. При этом они заставляли подруг смотреть на смерть друг друга.
Об этом говорится в сюжете программы "Чрезвычайные новости" телеканала ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Убитые в Киеве Мария и Ева
Скриншот видео
Как рассказал заместитель руководителя отдела прокуратуры Киева Дмитрий Величко, мотивом зверского убийства стало ограбление девушек. Подозреваемые забрали у них мобильные телефоны и бижутерию. Однако убить своих жертв сообщники договорились изначально.
Совершив преступление, пара спрятала трупы девушек в шкафу на балконе, предварительно связав их конечности скотчем. Теперь обоим подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.
Убийство девушек в Киеве
dtp.kiev.ua
Сергей Ксендзик и Елизавета Бершацкая
Скриншот видео
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