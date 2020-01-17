Заставили смотреть на смерть друг друга: всплыли жуткие детали убийства девушек в Киеве

Елизавета Бершацкая и Сергей Ксендзик, подозреваемые в жестком убийстве девушек на съемной квартире в Киеве, лишили их жизни поочередно. При этом они заставляли подруг смотреть на смерть друг друга.

Об этом говорится в сюжете программы "Чрезвычайные новости" телеканала ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Убитые в Киеве Мария и Ева Скриншот видео

Как рассказал заместитель руководителя отдела прокуратуры Киева Дмитрий Величко, мотивом зверского убийства стало ограбление девушек. Подозреваемые забрали у них мобильные телефоны и бижутерию. Однако убить своих жертв сообщники договорились изначально.

Совершив преступление, пара спрятала трупы девушек в шкафу на балконе, предварительно связав их конечности скотчем. Теперь обоим подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

Убийство девушек в Киеве dtp.kiev.ua

Сергей Ксендзик и Елизавета Бершацкая Скриншот видео

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