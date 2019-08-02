"Врезался в фуру на полном ходу": в Киеве произошло жесткое ДТП с пострадавшими

В Киеве возле станции метро "Академгородок" 2 августа произошла авария при участии легкого автомобиля и фуры.

В аварии пострадали два человека, сообщили в группе dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Жесткое ДТП в Киеве. Chevrolet на полном ходу врезался в фуру Renault. Водитель и пассажир в тяжелом состоянии госпитализированы", – уточнили очевидцы.

ДТП в Киеве Информатор

Новости В центре Киева в ДТП трагически погиб известный диджей

По предварительной информации, водитель Chevrolet мог уснуть за рулем. Его автомобиль буквально залетел под грузовик, пишет "Информатор".

ДТП в Киеве Информатор

Как писал OBOZREVATEL, 31 июля в Киеве водитель устроил ДТП и пытался скрыться с места происшествия. Мужчину задержали другие участники аварии и передали его полиции.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!