В здании ЦИК покончил с собой 25-летний военный: официальные заявления

В понедельник, 20 января, в здании Центральной избирательной комиссии в Киеве на площади Леси Украинки, 1, произошло самоубийство.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, которое уже открыло по факту случившегося уголовное производство.

Стало известно, что работник Управления государственной охраны Украины, который дежурил в ЦИК, около 18:00 застрелился из табельного оружия, а именно пистолета Макарова. От полученного ранения военнослужащий погиб на месте.

В здании ЦИК покончил с собой 25-летний военный

"Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины", – добавили в ГБР.

По данным пресс-службы УГО, военному было 25 лет. Причины самоубийства неизвестны.

В здании ЦИК покончил с собой военный из УГО

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на блокпосту Святогорск-Букино в Донецкой области 22-летний военнослужащий совершил самоубийство.

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