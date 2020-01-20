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20 января • обновлено в 21:51
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В здании ЦИК покончил с собой 25-летний военный: официальные заявления

17.8т
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В понедельник, 20 января, в здании Центральной избирательной комиссии в Киеве на площади Леси Украинки, 1, произошло самоубийство.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, которое уже открыло по факту случившегося уголовное производство.

Стало известно, что работник Управления государственной охраны Украины, который дежурил в ЦИК, около 18:00 застрелился из табельного оружия, а именно пистолета Макарова. От полученного ранения военнослужащий погиб на месте.

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В здании ЦИК покончил с собой 25-летний военный

В здании ЦИК покончил с собой 25-летний военный

"Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины", – добавили в ГБР.

По данным пресс-службы УГО, военному было 25 лет. Причины самоубийства неизвестны.

В здании ЦИК покончил с собой военный из УГО

В здании ЦИК покончил с собой военный из УГО

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на блокпосту Святогорск-Букино в Донецкой области 22-летний военнослужащий совершил самоубийство.

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Читайте все новости по теме "Инциденты с военными" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Инциденты с военными
Место
Украина Киев
Тег
ЦИК
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Комментарии
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
вчера,сегодня,завтра,каждый день новости о зажмуриных воинах света и добра,по своей или не по своей воле.как живется вам воины света,что не устраивает?
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Smith Leon
Smith Leon
Тепер не 73%, а 72%!
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Фадеев Макс
Фадеев Макс
Smith Leon, та их уже было с сентября процентов 50 :-)
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
как же так? а безвиз?
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2 из 3 ответов | показать все
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Zhikharev Dmitry, да что там безвиз если в Перми вареные чурки ру)))))))))))на шару))))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Колорад Ваня, томас ладно, может он атеист... а вот безвиз - это для укра священно, страну из-за негог раскуярили, Крым и Донбасс потеряли, 6 лет воюют уже, тысячи стариков, женщин и детей убили...
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