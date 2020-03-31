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31 марта • обновлено в 10:44
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/ Криминал

В центре Киева на ходу загорелся автомобиль. Видео пожара

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В центре Киева во вторник утром, 31 марта, на ходу загорелся легковой автомобиль.

Жуткий инцидент случился на бульваре Леси Украинки. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На место прибыли полицейские и спасатели ГСЧС. Пока что неизвестно, есть ли пострадавшие.

В центре Киева на ходу загорелся автомобиль

В центре Киева на ходу загорелся автомобиль

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева 30 марта вспыхнул масштабный пожар в частном трехэтажном доме на улице Квитки-Основьяненко, 36. В результате здание сгорело дотла.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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