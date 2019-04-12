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/Криминал

В школе Киева жестоко избили 8-летнего мальчика: первые подробности

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В Киеве жестоко избили 8-летнего мальчика, в результате чего ребенок был оказался в больнице.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, случай произошел 11 апреля в одной из общеобразовательных школ на ул. Владимира Сальского (бывш. Котовского). Мальчик получил ушиб живота и был доставлен в детскую клиническую больницу №1.

Как стало известно, школьника ударил одноклассник. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Как писал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области охранник выстрелил из пневматической винтовки в 13-летнего школьника.

Пуля пробила голову парню, в результате чего он был госпитализирован. Горе-стрелку грозит до восьми лет тюрьмы.

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Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
избили школьникабуллинг
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