В школе Киева жестоко избили 8-летнего мальчика: первые подробности

В Киеве жестоко избили 8-летнего мальчика, в результате чего ребенок был оказался в больнице.
Как сообщил источник OBOZREVATEL, случай произошел 11 апреля в одной из общеобразовательных школ на ул. Владимира Сальского (бывш. Котовского). Мальчик получил ушиб живота и был доставлен в детскую клиническую больницу №1.
Как стало известно, школьника ударил одноклассник. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Как писал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области охранник выстрелил из пневматической винтовки в 13-летнего школьника.
Пуля пробила голову парню, в результате чего он был госпитализирован. Горе-стрелку грозит до восьми лет тюрьмы.
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