В школе Киева жестоко избили 8-летнего мальчика: первые подробности

В Киеве жестоко избили 8-летнего мальчика, в результате чего ребенок был оказался в больнице.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, случай произошел 11 апреля в одной из общеобразовательных школ на ул. Владимира Сальского (бывш. Котовского). Мальчик получил ушиб живота и был доставлен в детскую клиническую больницу №1.

Как стало известно, школьника ударил одноклассник. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области охранник выстрелил из пневматической винтовки в 13-летнего школьника.

Пуля пробила голову парню, в результате чего он был госпитализирован. Горе-стрелку грозит до восьми лет тюрьмы.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!