В Приватбанке в центре Киева обнаружили подозрительный предмет: первые детали

В центре Киева в отделении ПриватБанка 23 июля, после волны "минирований", обнаружили подозрительный предмет.

Инцидент произошел на улице Крещатик, 46. Об этом написало информационное агентство УНН.

Здание оградили лентой, на место прибыли патрульная полиция, взрывотехники, спасатели ГСЧС и скорая.

В отделе коммуникации полиции Киева журналистам рассказали, что в помещении банка начали проверку подозрительного предмета.

"Поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета. Выехали все профильные службы. Сейчас проверяют", – отметили в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Киеве рядом со станцией метро "Минская" 21 июля якобы нашли подозрительный чемодан, а потом раздался взрыв. Оказалось, что там было уничтожено два самодельных взрывных устройства.

Также сообщалось о "заминировании" ТРЦ Ocean Plaza.

В этот же день в Киеве заявили о "заминировании" аэропорта "Киев" (Жуляны), Центрального железнодорожного вокзала и Апелляционного суда.

22 июля в столице нашли еще два подозрительных чемодана – возле станции метро "Вокзальная" и на площади Космонавтов (Соломенский район). Правоохранители провели проверки и не выявили опасных предметов.

После этих инцидентов в Киеве серьезно усилили меры безопасности. На улицы вышли дополнительные наряды полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Источники OBOZREVATEL говорят, что выросла угроза реальных терактов.