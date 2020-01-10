Главная Новости
10 января • обновлено в 16:59
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Тела лежали с Нового года: в полиции назвали основную версию жуткого ЧП в Киеве

1.3т
Читать материал на украинском

Мужчины, тела которых 10 января обнаружили в подвале жилого дома в Киеве, могли отравиться алкоголем. Это одна из наиболее вероятных версий, которую рассматривает полиция.

Как сообщила OBOZREVATEL пресс-офицер Оболонского районного управления полиции Диана Шутько, в подвал мужчины попали через выбитое окно. Предварительно это были люди без определенного места жительства.

"Местные жители рассказали, что видели, как мужчины то и дело залезали в подвал греться. Судя по состоянию, тела находились в помещении где-то с Нового года. Рядом с погибшими находился стол с алкоголем. У двоих из мужчин были при себе документы. Все обстоятельства происшествия на данный момент устанавливаются", – рассказала она.

Новости
В аварии под Львовом погиб школьник: появились подробности
Трупы обнаружили в подвале жилого дома по ул. Маршала Малиновского

Трупы обнаружили в подвале жилого дома по ул. Маршала Малиновского

Неофициально в полиции OBOZREVATEL рассказали, что именно отравление алкоголем скорее всего стало причиной смерти.

Отметим, что погибших обнаружил сантехник, который зашел в подвал для проведения ремонтных работ.

Трупы обнаружили в подвале жилого дома по ул. Маршала Малиновского

Трупы обнаружили в подвале жилого дома по ул. Маршала Малиновского

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в съемной квартире в Киеве 4 января были обнаружены тела двух девушек 16 и 19 лет. В их убийстве подозревается мужчина и женщина. На сегодняшний день подозреваемые задержаны и находятся под стражей.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Степанов
Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
криминал
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги