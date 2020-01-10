Тела лежали с Нового года: в полиции назвали основную версию жуткого ЧП в Киеве

Мужчины, тела которых 10 января обнаружили в подвале жилого дома в Киеве, могли отравиться алкоголем. Это одна из наиболее вероятных версий, которую рассматривает полиция.

Как сообщила OBOZREVATEL пресс-офицер Оболонского районного управления полиции Диана Шутько, в подвал мужчины попали через выбитое окно. Предварительно это были люди без определенного места жительства.

"Местные жители рассказали, что видели, как мужчины то и дело залезали в подвал греться. Судя по состоянию, тела находились в помещении где-то с Нового года. Рядом с погибшими находился стол с алкоголем. У двоих из мужчин были при себе документы. Все обстоятельства происшествия на данный момент устанавливаются", – рассказала она.

Трупы обнаружили в подвале жилого дома по ул. Маршала Малиновского

Неофициально в полиции OBOZREVATEL рассказали, что именно отравление алкоголем скорее всего стало причиной смерти.

Отметим, что погибших обнаружил сантехник, который зашел в подвал для проведения ремонтных работ.

Трупы обнаружили в подвале жилого дома по ул. Маршала Малиновского Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в съемной квартире в Киеве 4 января были обнаружены тела двух девушек 16 и 19 лет. В их убийстве подозревается мужчина и женщина. На сегодняшний день подозреваемые задержаны и находятся под стражей.

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