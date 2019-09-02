В Киеве женщина-водитель жестоко избила продавщицу: появились фото 18+

В Киеве, возле рынка "Виноградарь", женщина-водитель автомобиля якобы обругала и избила продавщицу молочного магазина, которая выставила коробки для товаров на дорогу.

Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. В сети появились фото с места происшествия (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, продавщицы из молочного магазина выставили коробки на дорогу, чтобы поставщику продукции было удобнее разгрузить товар.

В Киеве женщина-водитель жестоко избила продавщицу Киев Оперативный

Женщина на автомобиле Mitsubishi, паркуясь, задела одну из них. После этого продавщица вышла поинтересоваться, нужна ли помощь, но в ответ получила нецензурную брань и несколько пинков.

В Киеве женщина-водитель жестоко избила продавщицу Киев Оперативный

Избитая женщина Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в маршрутном автобусе № 555 (улица Николая Кибальчича – ДВРЗ) жестко подрались две женщины. Причиной якобы стало то, что пассажирки "не поделили место".

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