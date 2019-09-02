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2 сентября • обновлено в 14:56
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В Киеве женщина-водитель жестоко избила продавщицу: появились фото 18+

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В Киеве, возле рынка "Виноградарь", женщина-водитель автомобиля якобы обругала и избила продавщицу молочного магазина, которая выставила коробки для товаров на дорогу.

Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. В сети появились фото с места происшествия (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, продавщицы из молочного магазина выставили коробки на дорогу, чтобы поставщику продукции было удобнее разгрузить товар.

В Киеве женщина-водитель жестоко избила продавщицу

В Киеве женщина-водитель жестоко избила продавщицу

Киев Оперативный

Женщина на автомобиле Mitsubishi, паркуясь, задела одну из них. После этого продавщица вышла поинтересоваться, нужна ли помощь, но в ответ получила нецензурную брань и несколько пинков.

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В Киеве женщина-водитель жестоко избила продавщицу

В Киеве женщина-водитель жестоко избила продавщицу

Киев Оперативный

Избитая женщина

Избитая женщина

Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в маршрутном автобусе № 555 (улица Николая Кибальчича – ДВРЗ) жестко подрались две женщины. Причиной якобы стало то, что пассажирки "не поделили место".

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Драка
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Кацaп Кацaпыч
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