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/Криминал

В Киеве жена стреляла в агрессивного мужа: что произошло

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В Киеве женщина утихомирила пьяного мужа, выстрелив в него несколько раз из пневматического оружия.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, конфликт произошел в четверг ночью, 4 апреля, в частном доме на ул. Крутогорная в Соломенском районе.

В результате стрельбы 53-мужчина получил ранение в живот и руку и был госпитализирован.

Конфликт произошел в частном секторе на ул. Крутогорная

Конфликт произошел в частном секторе на ул. Крутогорная

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Другие обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 4 апреля на Теремках в Киеве взорвался автомобиль Chevrolet. В результате ЧП травмы получил мужчина: ему оторвало взрывом руку по локоть.

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Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
криминалстрельба
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