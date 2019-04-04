В Киеве жена стреляла в агрессивного мужа: что произошло

В Киеве женщина утихомирила пьяного мужа, выстрелив в него несколько раз из пневматического оружия.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, конфликт произошел в четверг ночью, 4 апреля, в частном доме на ул. Крутогорная в Соломенском районе.

В результате стрельбы 53-мужчина получил ранение в живот и руку и был госпитализирован.

Конфликт произошел в частном секторе на ул. Крутогорная Google. Maps

Другие обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 4 апреля на Теремках в Киеве взорвался автомобиль Chevrolet. В результате ЧП травмы получил мужчина: ему оторвало взрывом руку по локоть.

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