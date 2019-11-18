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18 ноября • обновлено в 18:45
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Эвакуировали всех: в Киеве "заминировали" центральный вокзал. Фото ЧП

1.2т
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В понедельник, 18 ноября, на центральном железнодорожном вокзале Киева провели эвакуацию из-за сообщения о минировании здания.

Об этом сообщает УНИАН. Анонимный звонок о закладе взрывчатки поступил правоохранителям в 17:00 (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Сотрудники вокзала проинформировали людей через громкоговоритель: "Внимание, в связи с заминированием вокзала и угрозой взрыва просим всех пассажиров и работников покинуть здание".

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В Киеве сообщили о минировании вокзала

В Киеве сообщили о минировании вокзала

sprotyv.info

В отделе коммуникации полиции города Киева подтвердили данные. "Есть такая информация. Около 17.00 на колл-центр СБУ поступила. Сейчас там проводится проверка", – рассказали правоохранители.

В Киеве сообщили о минировании вокзала

В Киеве сообщили о минировании вокзала

УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве в день голосования за нашумевший законопроект о рынке земли сообщили о минировании Верховной Рады. Вызов оказался ложным.

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
минирование
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Минёры хреновы ... Кто-то на поезд опаздывал? Ни заминировать, ни разминировать - одни подрывы в ООС ...
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