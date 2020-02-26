В Киеве мошенники торговали "креслами глав ОГА": названа сумма

В Киеве правоохранители разоблачили мошенников, которые за огромные суммы денег обещали местному жителю должности глав Житомирской и Николаевской ОГА. Они объясняли такие возможности связями с верхушкой власти страны.

Всем подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом написала пресс -служба полиции Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, в Шевченковском районе столицы полицейские с сотрудниками СБУ и Офиса генерального прокурора задержали трех мужчин, которые предложили киевлянину за $1,65 млн занять пост главы Житомирской ОГА.

Еще один подозреваемый, который действовал самостоятельно, также пообещал потерпевшему помочь с устройством на должность главы Николаевской ОГА за примерно $3 млн. Его задержали во время получения $350 тысяч.

В Киеве мошенники торговали "креслами глав ОГА" Полиция Киева

Пресс-служба Офиса генереального прокурора уточнила, что все были задержаны 25 февраля. Группу из трех мужчин поймали при получении $550 тыс. Они объясняли потерпевшему свои возможности связями с президентом Украины, премьер-министром и главой Офиса президента. В то же время мужчина, который "работал" самостоятельно, говорил о знакомых в ОПУ и КМУ.

По факту было начато уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

В Киеве мошенники торговали "креслами глав ОГА"

В Киеве мошенники торговали "креслами глав ОГА"

В Киеве мошенники торговали "креслами глав ОГА"

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева разоблачили двух мужчин, которые за $20 тысяч продавали должность начальника исправительной колонии Государственной уголовно-исполнительной службы.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал