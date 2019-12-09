В Киеве вспыхнул пожар в жилом доме: есть жертва. Фото

В понедельник, 9 декабря, в Шевченковском районе Киева, на улице Богдана Гаврилишина (бывшая Ванды Василевской), 16, возник пожар в квартире жилого дома, в результате которого погиб человек.

Сообщение о ЧП поступило к спасателям в 3:54, написала пресс служба ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве на своей странице в Facebook.

Огонь загорелся в одной из двух комнат квартиры на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Там и нашли тело мужчины 1952 года.

В Киеве вспыхнул пожар в жилом доме ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

Пожар локализовали и полностью потушили. В результате возгорания была повреждена мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок квартиры. Причина возникновения пожара будет установлена позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева в детском саду на проспекте Юрия Гагарина, 9А, в понедельник утром, 2 декабря, вспыхнул пожар. В результате погиб один человек.

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