В Киеве воры "пометили" квартиры: таинственные знаки попали на фото

В Дарницком районе Киева жильцы многоквартирного дома обнаружили на своих дверях метки, которые, предположительно, оставили воры-домушники.

Подтверждающие фото опубликовали на странице "ПОХ – Позняки Осокорки Харьковский" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Хочу предупредить всех жильцов. Вот такую красоту мы обнаружили вчера вечером. Думаю, вы все знаете, что это", – прокомментировал автор.

В Киеве воры "пометили" квартиры (иллюстрация) Информатор

Так, на квартирах в доме по улице Тростянецкая, 2 неизвестные прикрепили при помощи пластилина спички. Обеспокоенные киевляне вызвали полицию, однако правоохранители не стали предпринимать никаких действий. "Зачем вызывали, мы что на метки приедем смотреть?" – ответили жильцам.

Метки домушников в Киеве Facebook "ПОХ – Позняки Осокорки Харьковский"

Метки домушников в Киеве Facebook "ПОХ – Позняки Осокорки Харьковский"

Метки домушников в Киеве Facebook "ПОХ – Позняки Осокорки Харьковский"

Метки домушников в Киеве Facebook "ПОХ – Позняки Осокорки Харьковский"

Ранее киевляне, которые заметили такие знаки, рассказали, что они оставляются, чтобы узнать, находятся ли в квартире жители. Если метку не сняли на протяжении суток – значит, владельцы продолжительное время не приходят, что дает возможность беспрепятственно обворовать квартиру.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля аналогичные метки заметили в Днепровском районе Киева. Собственники квартир также рассказали о других знаках, которые свидетельствуют о подготовке кражи.

11 июля пластилин со спичками оставили также на дверях квартир в доме по улице Пражская,19.

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