В Киеве водитель маршрутки душил льготника: появились новые подробности

В Киеве участник Революции Достоинства и инвалид войны 3-ей группы пожаловался на то, что возле станции метро "Лесная" водитель маршрутного автобуса Киев – Чернигов не пускал его в салон, а потом начал толкать и душить. Собственник маршрутки пообещал, что водитель принесет извинения.

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Когда он садился в автобус, предъявил удостоверение УБД, на что водитель начал его выталкивать и доказывать, что нужно приобрести билет. Позже он пересадил пассажиров в другое транспортное средство и заблокировал вход в автобус, а также угрожать участнику Революции Достоинства.

В Киеве водитель маршрутки душил льготника

"При очередной попытке спокойно войти (что четко видно на сьемке) водитель оттолкнул меня, и когда я развернулся спиной, ничего не ожидая, начал душить меня сзади, пока случайно не уронил пачку денег. На тот момент я чуть не задохнулся", – рассказал мужчина.

А когда пострадавший вызвал полицию, водитель сразу же уехал с места происшествия.

В Telegram-канале "Січ" сообщили, что собственник маршрутки, водитель которой душил инвалида войны, пообещал привезти первого к метро "Лесная", чтобы тот извинился.

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водитель маршрутки, которая направлялась от станции метро "Лесная" в Чернигов, набросился на участника Революции Достоинства и инвалида войны 3 группы, который хотел воспользоваться правом льготного проезда.

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