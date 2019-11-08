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В Киеве внезапно начались обыски в известном бизнес-центре: первые детали и видео

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В Киеве 8 октября сотрудники Службы безопасности Украины начали проводить следственные действия в бизнес-центре "Парус" в рамках расследования дела о хищении государственных средств должностными лицами Киевской городской государственной администрации.

Об этом написало агентство "Интерфакс-Украина". Также о событии шла речь и в сюжете телеканала "Прямий" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"СБУ проводит обыски в адвокатском объединении по делу о хищении государственных средств должностными лицами КГГА", – сообщили агентству в спецслужбе.

В Киеве внезапно начались обыски в известном бизнес-центре

В Киеве внезапно начались обыски в известном бизнес-центре

Скриншот

Следственные действия начались в офисе адвокатского объединения "Турчинов и партнеры".

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Внимание, присутствует нецензурная лексика.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 31 октября начались обыски в офисе депутата VI созыва Киевского городского совета, экс-сопредседателя фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете Дениса Комарницкого. Его заподозрили в хищении средств города в размере 1 миллиард гривен. Обыски могут касаться "сорванной" реконструкции двух километров Кольцевой дороги в городе.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
КГГА Служба безопасности Украины
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