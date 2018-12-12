В Киеве ветеран АТО совершил самоубийство: подробности трагедии

В Киеве 12 декабря экс-участник боевых действий совершил суицид, выпрыгнув с балкона высотки. Его тело обнаружили на пандусе возле парадного.

28-летний киевлянин проживал на Харьковском шоссе, но числился среди пропавших с 4 декабря, пишет "Информатор"(фото 18+).

"Он жил в соседнем доме. По предварительной информации, ранним утром погибший зашел в первое парадное и поднялся на 14-й этаж. Там мужчина распивал спиртные напитки, после чего выпрыгнул с общего балкона", — рассказали детали в издании.

"Информатор"

Сообщается, что погибший уже пытался покончить жизнь самоубийством около месяца назад.

"Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре в Киеве в результате взрыва гранаты погиб ветеран АТО. ЧП произошло рядом с домом его экс-возлюбленной, которая изменила ему с другим мужчиной. Основной версией происшествия было самоубийство на почве ревности.