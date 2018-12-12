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/Криминал

В Киеве ветеран АТО совершил самоубийство: подробности трагедии

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В Киеве 12 декабря экс-участник боевых действий совершил суицид, выпрыгнув с балкона высотки. Его тело обнаружили на пандусе возле парадного.

28-летний киевлянин проживал на Харьковском шоссе, но числился среди пропавших с 4 декабря, пишет "Информатор"(фото 18+).

"Он жил в соседнем доме. По предварительной информации, ранним утром погибший зашел в первое парадное и поднялся на 14-й этаж. Там мужчина распивал спиртные напитки, после чего выпрыгнул с общего балкона", — рассказали детали в издании.

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В Киеве ветеран АТО совершил самоубийство: подробности трагедии

"Информатор"

Сообщается, что погибший уже пытался покончить жизнь самоубийством около месяца назад.

В Киеве ветеран АТО совершил самоубийство: подробности трагедии

"Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре в Киеве в результате взрыва гранаты погиб ветеран АТО. ЧП произошло рядом с домом его экс-возлюбленной, которая изменила ему с другим мужчиной. Основной версией происшествия было самоубийство на почве ревности.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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