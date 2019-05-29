В Киеве ветеран АТО подстрелил журналиста: вскрылись шокирующие факты о трагедии

Доброволец "Правого сектора", ветеран АТО Владимир Регеша рассказал подробности вечера, когда произошла стрельба, в которой пострадал журналист Владимир Рунец.

Решега в Facebook написал, что все произошедшее в тот вечер, это "было банальное отчаяние человека, который потерял смысл жизни и ехал в одну сторону".

"Да, я отреагировал на подлость. И только сейчас понимаю, что самая большая наша беда в том, что мы в силу своего воспитания и жизненной позиции всегда будем страдать от разного рода людишек из-за того, что считаем, будто к нам всегда будут относиться так, как мы относимся ко всем вокруг. Нет. Воспользуются обязательно. Я ехал лишь сказать лицу, к которому нет даже ненависти (потому что ненависть – это чувство, а какие могут быть чувства к червю, кроме отвращения?), что ему удалось убить двух любящих людей. Сказать и, отъехав оттуда, пустить себе пулю в лоб. Но существо поймало кураж, поняв, что план работает и можно поиздеваться. Ну и этим довело до края", – поделился атошник.

Регеша добавил, что за содеянное он не оправдывается, и понимает, что должно быть следствие и суд, который определит степень вины и наказания.

"Откровенно – я сам себя уже наказал, осознавая степень переживаний близких и родных, их слезы и года отнятой жизни. Понимая, что своим проступком вывалил огромное пятно на добровольческое движение, чем сразу же воспользовались "доброжелатели"… И сейчас я жив из-за одного единственного сообщения от любимого человека. Ради нее поехал сдаваться полиции, а не покончил с собой. Ради нее выдержу все", – добавил он.

Владимир Регеша и Владимир Рунец

Также Регеша попросил извинения у подстреленного журналиста, который, по его словам, пострадал случайно.

"Это была случайность. И мне очень жаль, что так произошло. Я всегда считал его своим другом. Но все равно, в свою очередь я хотел сказать ему: если бы я знал, что ты защищаешь самое дорогое в своей жизни, я бы с радостью позволил тебе отстрелить мне обе ноги и протянул после этого руку, а не лез копаться в обосранном белье чужих вонючих отношений. Просто и по-мужски", – раскаялся он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 мая Владимир Регеша открыл в кафе стрельбу, после чего скрылся на автомобиле с военными номерами. На ветерана АТО зарегистрировали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК – хулиганство с применением огнестрельного оружия. За содеянное ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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