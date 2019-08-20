В Киеве в такси изнасиловали девушку: что известно

В Киеве прохожие обнаружили девушку, которая лежала без сознания возле супермаркета. Когда пострадавшую привели в чувство, она рассказала, что ее изнасиловали в такси.
Случай произошел на проспекте Победы возле "Фуршета", сообщил OBOZREVATEL источник. В дальнейшем девушка не смогла сообщить обстоятельства происшествия, так как ничего не помнила.
"Вероятно, потому что она была в состоянии алкогольного опьянения – от нее пахло спиртным", – сообщил инсайдер. Он также добавил, что на вид ей 30 лет.
В Киеве изнасиловали девушку (иллюстрация)
NB.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали мужчину, который подвез девушку, а потом изнасиловал ее.
Злоумышленник был на автомобиле с наклейками одной из служб такси. Позже его задержали.
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