В Киеве в такси изнасиловали девушку: что известно

В Киеве прохожие обнаружили девушку, которая лежала без сознания возле супермаркета. Когда пострадавшую привели в чувство, она рассказала, что ее изнасиловали в такси.

Случай произошел на проспекте Победы возле "Фуршета", сообщил OBOZREVATEL источник. В дальнейшем девушка не смогла сообщить обстоятельства происшествия, так как ничего не помнила.

"Вероятно, потому что она была в состоянии алкогольного опьянения – от нее пахло спиртным", – сообщил инсайдер. Он также добавил, что на вид ей 30 лет.

В Киеве изнасиловали девушку (иллюстрация) NB.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали мужчину, который подвез девушку, а потом изнасиловал ее.

Злоумышленник был на автомобиле с наклейками одной из служб такси. Позже его задержали.

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