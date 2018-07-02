В Киеве в офисе произошла стрельба: есть раненые

В Киеве 2 июля неизвестные устроили стрельбу в офисе администрации рынка.

Преступление произошло в Шевченковском районе, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева на официальном сайте.

"Двое лиц в масках и темной одежде забежали в офис арендодателей помещений на рынке, открыли там стрельбу по ногам, забрали сумку с деньгами и убежали. С места преступления злоумышленники уехали на ВАЗ, который полицейские обнаружили на улице Дегтяревской", ― рассказали правоохранители.

kyiv.npu.gov.ua

kyiv.npu.gov.ua

В ходе перестрелки ранена женщина.

kyiv.npu.gov.ua

kyiv.npu.gov.ua

По неподтвержденной информации, нападение произошло на конвертационный центр, отмывающий деньги.

Как пишет "Эспрессо", грабители вбежали в помещение конвертцентра и открыли огонь из боевого пистолета. Злоумышленники сделали пять выстрелов, одна из пуль попала в ногу сотрудницы.

Отметим, что пресс-служба полиции в официальной информации о происшествии ничего не сообщила о конвертцентре.

Как писал OBOZREVATEL, под Киевом задержали похитителей бизнесмена.