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9 октября • обновлено в 18:43
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/ Криминал

В Киеве в канализации нашли труп мужчины: жуткие фото 18+

4.4т Читать материал на украинском

В Дарницком районе Киева в канализации обнаружили труп мужчины.

Тело нашли на улице Коллекторной,1. Об этом написали на странице Dtp.kiev.ua (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

На место прибыли спасатели КАРС и извлекли труп из воды. Подробности происшествия и причины смерти будут установлены.

В Киеве в канализации нашли труп мужчины

В Киеве в канализации нашли труп мужчины

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В Дарницком районе Киева в канализации обнаружили труп мужчины

В Дарницком районе Киева в канализации обнаружили труп мужчины

Dtp.kiev.ua

Тело нашли на улице Коллекторной,1

Тело нашли на улице Коллекторной,1

Dtp.kiev.ua

Спасатели извлекли его из воды

Спасатели извлекли его из воды

Dtp.kiev.ua

В Дарницком районе Киева в канализации обнаружили труп мужчины

В Дарницком районе Киева в канализации обнаружили труп мужчины

Dtp.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 7 октября, на территории Дарницкого железнодорожного депо обнаружили обезглавленный труп женщины. А во вторник, 8 октября, в Киеве на улице Большая Васильковская, 63а обнаружили тело мужчины. На его шее была веревка с петлей.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Machynsky Lesik
Machynsky Lesik
Началась зачистка зеленого болота!
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
херой ато 100%
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