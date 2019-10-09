В Дарницком районе Киева в канализации обнаружили труп мужчины.
Тело нашли на улице Коллекторной,1. Об этом написали на странице Dtp.kiev.ua (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).
На место прибыли спасатели КАРС и извлекли труп из воды. Подробности происшествия и причины смерти будут установлены.
В Киеве в канализации нашли труп мужчины
В Дарницком районе Киева в канализации обнаружили труп мужчины
Dtp.kiev.ua
Тело нашли на улице Коллекторной,1
Dtp.kiev.ua
Спасатели извлекли его из воды
Dtp.kiev.ua
В Дарницком районе Киева в канализации обнаружили труп мужчины
Dtp.kiev.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 7 октября, на территории Дарницкого железнодорожного депо обнаружили обезглавленный труп женщины. А во вторник, 8 октября, в Киеве на улице Большая Васильковская, 63а обнаружили тело мужчины. На его шее была веревка с петлей.
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