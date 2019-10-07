В Киеве в известном ТРЦ появились мошенники: видео схемы

В воскресенье, 6 октября, в Киеве в ТРЦ SkyMall якобы орудовали мошенники, которые обманули продавщицу на 2500 гривен.
По словам очевидцев, люди "неславянской внешности" сделали это путем заламывания 500-гривневой купюры. Соответствующий видеоролик разместили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
В полицию уже написали заявление.
В Киеве в известном ТРЦ появились мошенники
Скриншот
"Вчера (6 октября – Ред.) в ТРЦ SkyMall 4 человека неславянской внешности путем заламывания 500-гривневой купюры нагло обманули продавщицу на 2500 гривен. Заявление в полицию написано", – говорится в посте.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали подозреваемого в мошенничестве, который орудовал в магазинах в центре города. Он обманывал продавцов, забирая товар без его оплаты.
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