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7 октября • обновлено в 11:08
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/ Криминал

В Киеве в известном ТРЦ появились мошенники: видео схемы

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В воскресенье, 6 октября, в Киеве в ТРЦ SkyMall якобы орудовали мошенники, которые обманули продавщицу на 2500 гривен.

По словам очевидцев, люди "неславянской внешности" сделали это путем заламывания 500-гривневой купюры. Соответствующий видеоролик разместили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В полицию уже написали заявление.

В Киеве в известном ТРЦ появились мошенники

В Киеве в известном ТРЦ появились мошенники

Скриншот

"Вчера (6 октября – Ред.) в ТРЦ SkyMall 4 человека неславянской внешности путем заламывания 500-гривневой купюры нагло обманули продавщицу на 2500 гривен. Заявление в полицию написано", – говорится в посте.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали подозреваемого в мошенничестве, который орудовал в магазинах в центре города. Он обманывал продавцов, забирая товар без его оплаты.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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