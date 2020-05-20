В Киеве сообщили о минировании Майдана Незалежности: первые детали

В среду, 20 мая, неизвестные заявили о заминировании Майдана Незалежности в центре Киева.

Об этом написали на странице "Стражи эспрессо" в Facebook. По словам журналистов, на место выехали полицейские и следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники, а также скорая помощь и спасатели ГСЧС.

Такую информацию в комментарии УНН подтвердила и пресс-секретарь Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве Анна Зубрева.

В Киеве сообщили о минировании Майдана Незалежности Наш Киев/Аэросъемка Supero

На вопрос, поступало ли 20 мая анонимное сообщение о заминировании Майдана Незалежности, она ответила: "Да, поступало около 13:00 на электронную почту колл-центра СБУ".

Отмечается, что по состоянию на 14:30 там проводилась проверка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мужчину обвинили в том, что он в ответ на замечание об отсутствии маски достал из кармана гранату и начал угрожать взорвать ее прямо в супермаркете.

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