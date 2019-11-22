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22 ноября • обновлено в 18:28
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В Киеве школьница попала под трамвай

1.7т
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В Киеве трамвай сбил 12-летнюю школьницу. Девочка получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

ДТП произошло на улице Щекавицкой, рядом с кинотеатром "Жовтень", в Подольском районе 21 ноября. Как сообщили OBOZREVATEL свидетели, пострадавшая получила ушибы, сотрясение головного мозга, с подозрением на перелом костей черепа.

Свидетели также отметили, что девочка переходила дорогу в капюшоне и наушниках, поэтому, вероятно, не заметила приближающийся трамвай.

Трамвай на Подоле (иллюстрация)

Трамвай на Подоле (иллюстрация)

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ДТП произошло рядом с кинотеатром "Жовтень" на Подоле

ДТП произошло рядом с кинотеатром "Жовтень" на Подоле

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возле Деснянской районной госадминистрации легковой автомобиль сбил пенсионерку и девушку. Пострадавшие получили переломы.

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Автор
Антон Степанов Антон Степанов
Темы
Эксклюзив Криминал Война на дорогах Новости Киева
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авто криминал
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