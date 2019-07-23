В Киеве пытались утопить женщину: появились новые подробности

В Киеве полиция задержала парня, которого подозревают в попытке убийства женщины в Русановском канале.

Он подплыл к ней во время купания и начал топить, сообщили в пресс-службе полиции Киева. Женщине удалось спастись, но злоумышленник скрылся. Поймать его удалось спустя несколько часов после покушения.

"Ним оказался 29-летний уроженец Днепропетровской области, который ранее не имел проблем с законом", – сообщил начальник управления полиции Днепровского района Александр Кузьмин.

Канал на Русановке Wikipedia

Во время задержания мужчина вел себя неадекватно, после чего его госпитализировали для прохождения осмотра.

Ему инкриминируют покушение на убийство, что влечет лишение свободы до 15 лет.

Как писал OBOZREVATEL, в апреле на Кипре правоохранители задержали серийного убийцу, который охотился на женщин, приехавших на заработки. Тела своих жертв маньяк упаковывал в чемоданы и топил в ядовитом озере.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!