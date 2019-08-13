В Киеве пьяный автослесарь угнал и разбил чужое авто

В Киеве автослесарь после ремонта автомобиля должен был доставить его на специальную стоянку, вместо этого он угнал машину, поехал в противоположную сторону и совершил дорожно-транспортное происшествие. Оказалось, что мужчина был пьян.

Как написала пресс-служба полиции Киева, экипаж патрульных обратился в Подольское УП и сообщил, что обнаружил на дороге поврежденный автомобиль, за рулем которого находился человек с признаками алкогольного опьянения (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители осмотрели машину и попытались опросить мужчину, который находился в салоне. Объяснить хоть что-то он не смог, поэтому для установления всех обстоятельств его доставили в управление полиции, где задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Мужчина угнал и разбил авто Полиция Киева

Задержанный – местный житель, 1971 года рождения. Он оказался автослесарем на станции технического обслуживания, ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Также на мужчину были составлены протоколы по ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения) и 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме выплаты штрафов, задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Похищенное и разбитое авто Полиция Киева

Правоохранители задержали мужчину Полиция Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве группа "клофелинников" напоила в ресторане женщину, украла деньги и личные вещи, а также похитила автомобиль. Они угостили ее алкогольным напитком, но незаметно подсыпали туда сильнодействующий препарат.

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