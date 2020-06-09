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9 июня • обновлено в 17:17
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/ Криминал

В Киеве проректора университета поймали на взятке в 220 тысяч грн. Фото

2.7т
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В Киеве 9 июня задержали проректора по международным связям одного из университетов. Его заподозрили в получении 224 тысяч гривен взятки.

Как написала пресс-служба Национальной полиции Украины на своей странице в Facebook, речь о работнике частного высшего учебного заведения (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Правоохранители установили, что за вступление иностранцев в университет и решение вопроса о получении виз, которые дают им разрешение для въезда на территорию Украины, педагог требовал 224 тысячи гривен неправомерной выгоды", – говорится в посте.

В Киеве проректора университета поймали на взятке в 220 тысяч грн

В Киеве проректора университета поймали на взятке в 220 тысяч грн

Прокуратура города Киева

Уже 9 июня проректора задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Начались следственные действия, также решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.

Прокуратура города Киева на своем сайте уточнила, что речь именно о проректоре по международным связям, его задержание состоялось в помещении университета после получения средств.

В Киеве проректора университета поймали на взятке в 220 тысяч грн

В Киеве проректора университета поймали на взятке в 220 тысяч грн

В КВ Киеве проректора университета поймали на взятке в 220 тысяч грн

В КВ Киеве проректора университета поймали на взятке в 220 тысяч грн

В Киеве проректора университета поймали на взятке в 220 тысяч грн

В Киеве проректора университета поймали на взятке в 220 тысяч грн

Прокуратура города Киева

В Киеве проректора университета поймали на взятке в 220 тысяч грн

В Киеве проректора университета поймали на взятке в 220 тысяч грн

Прокуратура города Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве генерального директора директората наук Министерства образования и науки Украины заподозрили в том, что он за 300 тысяч гривен пообещал должностному лицу предприятия победу в конкурсе.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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