В Киеве проректора университета поймали на взятке в 220 тысяч грн. Фото

В Киеве 9 июня задержали проректора по международным связям одного из университетов. Его заподозрили в получении 224 тысяч гривен взятки.
Как написала пресс-служба Национальной полиции Украины на своей странице в Facebook, речь о работнике частного высшего учебного заведения (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Правоохранители установили, что за вступление иностранцев в университет и решение вопроса о получении виз, которые дают им разрешение для въезда на территорию Украины, педагог требовал 224 тысячи гривен неправомерной выгоды", – говорится в посте.
В Киеве проректора университета поймали на взятке в 220 тысяч грн
Прокуратура города Киева
Уже 9 июня проректора задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Начались следственные действия, также решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.
Прокуратура города Киева на своем сайте уточнила, что речь именно о проректоре по международным связям, его задержание состоялось в помещении университета после получения средств.
В Киеве проректора университета поймали на взятке в 220 тысяч грн
В КВ Киеве проректора университета поймали на взятке в 220 тысяч грн
В Киеве проректора университета поймали на взятке в 220 тысяч грн
Прокуратура города Киева
В Киеве проректора университета поймали на взятке в 220 тысяч грн
Прокуратура города Киева
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве генерального директора директората наук Министерства образования и науки Украины заподозрили в том, что он за 300 тысяч гривен пообещал должностному лицу предприятия победу в конкурсе.
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