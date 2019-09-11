В Киеве произошли жесткие стычки между группой людей и полицией. Видео

В Пуще-Водице в Оболонском районе Киева, возле озера Карачун, произошли жесткие стычки между местными жителями и полицией.
Об этом сообщили очевидцы на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
По словам очевидцев, причиной якобы стали беседки, которые "Київблагоустрій" приехал убирать.
В Киеве произошли жесткие стычки
Скриншот
В пресс-службе ГУНП в Киеве OBOZREVATEL сообщили, что на месте работало подразделение патрульной полиции по охране общественного порядка ТОР.
Как сообщал OBOZREVATEL, в столице в ночь на 2 сентября в одном из кафе на ул. Константиновской произошел конфликт со стрельбой. Инцидент случился между компанией, которая отдыхала в кафе, и совладельцами заведения.
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