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11 сентября • обновлено в 22:21
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/ Криминал

В Киеве произошли жесткие стычки между группой людей и полицией. Видео

16.4т Читать материал на украинском

В Пуще-Водице в Оболонском районе Киева, возле озера Карачун, произошли жесткие стычки между местными жителями и полицией.

Об этом сообщили очевидцы на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам очевидцев, причиной якобы стали беседки, которые "Київблагоустрій" приехал убирать.

В Киеве произошли жесткие стычки

В Киеве произошли жесткие стычки

Скриншот

В пресс-службе ГУНП в Киеве OBOZREVATEL сообщили, что на месте работало подразделение патрульной полиции по охране общественного порядка ТОР.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в столице в ночь на 2 сентября в одном из кафе на ул. Константиновской произошел конфликт со стрельбой. Инцидент случился между компанией, которая отдыхала в кафе, и совладельцами заведения.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
"Полицаи жёстко избили участников мирной демонстрации в столице Украины городе Киев."
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Дичев Влад
Дичев Влад
Пушкин Серёга, жёще чем полицаи избивали людей в столице России в Москве?
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