В Киеве произошли жесткие стычки между группой людей и полицией. Видео

В Пуще-Водице в Оболонском районе Киева, возле озера Карачун, произошли жесткие стычки между местными жителями и полицией.

Об этом сообщили очевидцы на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам очевидцев, причиной якобы стали беседки, которые "Київблагоустрій" приехал убирать.

В Киеве произошли жесткие стычки Скриншот

В пресс-службе ГУНП в Киеве OBOZREVATEL сообщили, что на месте работало подразделение патрульной полиции по охране общественного порядка ТОР.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице в ночь на 2 сентября в одном из кафе на ул. Константиновской произошел конфликт со стрельбой. Инцидент случился между компанией, которая отдыхала в кафе, и совладельцами заведения.

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