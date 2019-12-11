На Mustang с луганскими номерами: в Киеве на горячем поймали псевдопатруль "полиции". Видео

В Киеве задержали двух мужчин, которые разрисовали автомобиль Mustang под патрульную машину полицейских.

Подтверждающее видео в среду, 11 декабря, опубликовала в Facebook журналистка Наталья Волосова (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как выяснил OBOZREVATEL, фэйковый полицейский Ford Mustang оказался рекламной идей одной из фирм, которая занимается пригоном авто из США.

Задержанные в форме и с жетонами останавливали машины, которые нарушали правила дорожного движения. Мужчины заявили, что они якобы хотели снять ролик на социальную тематику. Они даже показали обращение в полицию с просьбой разрешить съемки.

В Киеве на горячем поймали псевдопатруль Патрульная полиция

В Киеве на горячем поймали псевдопатруль Подслушано в полиции

Мужчин задержали за незаконное использование символики полиции и спецсигналов. Водитель получит два административных протокола, по которым ему придется заплатить штраф. А вот оператора сразу повезли в военкомат – оказалось, он находился в базе розыска комиссариата. Машину же отправили на штрафплощадку.

В Киеве поймали псевдопатруль "полиции"

В Киеве поймали псевдопатруль "полиции"

В Киеве поймали псевдопатруль "полиции"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве поймали липовых полицейских, которые грабили иностранцев.

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