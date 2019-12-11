Главная Новости
11 декабря • обновлено в 18:29
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

На Mustang с луганскими номерами: в Киеве на горячем поймали псевдопатруль "полиции". Видео

1.5т
Читать материал на украинском

В Киеве задержали двух мужчин, которые разрисовали автомобиль Mustang под патрульную машину полицейских.

Подтверждающее видео в среду, 11 декабря, опубликовала в Facebook журналистка Наталья Волосова (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как выяснил OBOZREVATEL, фэйковый полицейский Ford Mustang оказался рекламной идей одной из фирм, которая занимается пригоном авто из США.

Задержанные в форме и с жетонами останавливали машины, которые нарушали правила дорожного движения. Мужчины заявили, что они якобы хотели снять ролик на социальную тематику. Они даже показали обращение в полицию с просьбой разрешить съемки.

Новости
Орудовал в магазинах: в Киеве задержали наглого мошенника
В Киеве на горячем поймали псевдопатруль

В Киеве на горячем поймали псевдопатруль

Патрульная полиция

В Киеве на горячем поймали псевдопатруль

В Киеве на горячем поймали псевдопатруль

Подслушано в полиции

Мужчин задержали за незаконное использование символики полиции и спецсигналов. Водитель получит два административных протокола, по которым ему придется заплатить штраф. А вот оператора сразу повезли в военкомат – оказалось, он находился в базе розыска комиссариата. Машину же отправили на штрафплощадку.

В Киеве поймали псевдопатруль "полиции"

В Киеве поймали псевдопатруль "полиции"

В Киеве поймали псевдопатруль "полиции"

В Киеве поймали псевдопатруль "полиции"

В Киеве поймали псевдопатруль "полиции"

В Киеве поймали псевдопатруль "полиции"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве поймали липовых полицейских, которые грабили иностранцев.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
полиция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги