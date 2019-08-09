В Киеве под школой нашли труп

На территории одной из школ Голосеевского района Киева обнаружили труп иностранца со следами насильственной смерти.

Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции столицы пишет "Информатор".

Отмечается, что тело нашли 8 августа на территории школы №85 по адресу Голосеевский проспект, 36. На место ЧП прибыли правоохранители. При осмотре тела эксперты заметили телесные повреждения в виде побоев.

Иллюстрация 112 Украина

Полицией была установлена личность погибшего. Им оказался иностранец 1964 года рождения. Как уточняет Vgorode.ua, мужчина был гражданином Латвии. По предварительным данным, он умер от удара тупым предметом по голове.

По факту произошедшего было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Деснянском районе Киева 4 августа посреди леса нашли труп мужчины с катетером в груди.

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