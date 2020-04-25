В Киеве злоумышленник подрался с полицейским во время задержания и выстрелил в него из травмата.

Инцидент произошел 24 апреля, сообщила пресс-служба правоохранителей (чтобы посмотреть видео с места преступления, поскролльте новость вниз).

В Киеве преступник открыл огонь по полицейскому npu.gov.ua

Уточняется, что, возвращаясь вечером со службы домой, сотрудник уголовного розыска Оболонского управления полиции заметил подозрительного мужчину. Тот слонялся между машинами на парковой площадке.

Правоохранитель для предупреждения преступления решил проследить за неизвестным и стал на обочине дороги. Злоумышленник заметил, что за ним наблюдают, и начал угрожать.

Оперативник предъявил удостоверение работника полиции, после чего злоумышленник ударил его в лицо и начал убегать. Полицейский побежал за мужчиной и догнал его на улице Вышгородской, где между ними началась драка.

В ходе потасовки преступник достал оружие и произвел четыре выстрела в сторону сотрудника полиции. В этот момент на место происшествия подъехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции, которые задержали правонарушителя на месте.

Пострадавшего осмотрели медики и срочно доставили в больницу с огнестрельными ранениями ног.

У 28-летнего правонарушителя, который был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, следователи изъяли устройство для отстрела резиновых пуль.

В Киеве преступник открыл огонь по полицейскому npu.gov.ua

В Киеве преступник открыл огонь по полицейскому npu.gov.ua

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. За содеянное нападающему грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В Киеве преступник открыл огонь по полицейскому npu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, накануне в сети публиковали фото преступника и видео его задержания. Заявлялось, что стрелявший в полицейского мужчина находился в розыске.

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